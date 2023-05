Traudl Bünger und Thomas Empl erhalten die Dieter-Wellershoff-Stipendien 2023

Aus den Unternehmen

Traudl Bünger (Jg. 1975) und Thomas Empl (Jg. 1991) sind die Dieter-Wellershoff-Stipendiat*innen des Jahres 2023. Die Dieter-Wellershoff-Stipendien wurden vom Literaturhaus Köln als Arbeitsstipendien ausgeschrieben und im Zuge der Autorenförderung mit Mitteln der Stadt Köln ausgestattet. Ausschlaggebend für die Entscheidung der Jury, bestehend aus Kristina Geilhaupt (Buchhandlung Bittner), Ulrike Schulte-Richtering (Literaturhaus Köln) und Christian Werthschulte (Stadtrevue), waren die Exposés und Textproben aus 18 Einsendungen. Traudl Bünger ist Kulturvermittlerin – beispielsweise als Programmleitung der Literatur- und Kulturfestivals lit.Cologne, phil.Cologne und lit.Ruhr – und freie Autorin. Sie publizierte unter anderem den Roman »Lieblingskinder« (2012) sowie das Sachbuch »Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Die Weltgeschichte der Lüge« (2007) gemeinsam mit Roger Willemsen. Die Entscheidung für ihr Romanprojekt »Das Schweigen meines Vaters« begründet die Jury folgendermaßen:

»Traudl Bünger nähert sich in der Form einer historischen Autofiktion der Biografie ihres Vaters an, der für seine Beteiligung an zwei Bombenattentaten in Italien verurteilt wurde. Zu Lebzeiten hat ihr Vater sich nie zu diesem Anschlag bekannt, nichts über seine Motive oder Beweggründe verlauten lassen. In ihrem Roman rekonstruiert Traudl Bünger die Taten ihres Vaters mithilfe von Archivmaterial und reflektiert in ihrer Prosa die Unsicherheiten, Schmerzen und Sehnsüchte, die mit der Erkenntnis über die Vergangenheit ihres Vaters einhergehen.«

Thomas Empl publiziert regelmäßig in Anthologien und Literaturzeitschriften, 2021 erschien sein Erzählungsband »Ausbruch«. Außerdem organisiert er die Veranstaltungsreihe Der Literarische Salon von Navid Kermani und Guy Helminger und war Mitbegründer der Anthologie »Kurze«. Sein im Entstehen begriffener zweiter Erzählungsband überzeugte die Jury, die ihre Wahl so begründet:

»Das Ende der Welt, wie wir sie kennen, ist das Thema von Thomas Empls Erzählungsband ›Der Gebrauch nackter Flammen‹. Mit einem breiten Ensemble an Figuren schildert er, mit welchen Absurditäten, Verzweiflungstaten und selbstausbeuterischen Arbeitsverhältnissen Menschen konfrontiert sind, wenn ihnen die Mittel zur offenen Revolte genommen sind. Thomas Empl illustriert diese Dilemmata durch genaue Beobachtungen und mit raffinierten Plot-Twists, die

dem Ende der Welt eine Menge Humor abtrotzen können.«

Der Autor Dieter Wellershoff hat in seiner Wahlheimat Köln noch immer große Bedeutung und hat die Literatur der Bundesrepublik maßgeblich beeinflusst, als Schriftsteller und auch als Lektor im Verlag Kiepenheuer & Witsch. Er schrieb Romane, Novellen, Erzählungen, Lyrik, Essays, Drehbücher und autobiographische Bücher und ist im Jahr 2018 gestorben. Zu seinem ehrenden Gedenken haben das Literaturhaus Köln und die Stadt Köln die Literaturstipendien nach ihm benannt. Seit dem Jahr 2018 werden jährlich zwei altersunabhängige Arbeitsstipendien an professionelle Schreibende vergeben, die in Köln leben. Sie dienen dazu, dass diese sich für die Zeit der Förderung ohne wirtschaftlich-materiellen Zwang auf die Fertigstellung eines bereits

begonnenen literarischen Publikationsvorhabens konzentrieren können. Die Stipendien sind mit jeweils 12.000 € dotiert.

Die bisherigen Dieter-Wellershoff-Stipendiat*innen sind Joachim Geil und Tina Ilse Maria Gintrowski (2018), Ulrike Anna Bleier und Bastian Schneider (2019), Adrian Kasnitz und Tilman Strasser (2020), Gundula Schiffer und Angela Steidele (2021) sowie Gunther Geltinger und Leonard Prandini (2022).

Weitere Informationen zu den Stipendiat*innen und zum Bewerbungsverfahren können unter https://literaturhaus-koeln.de/ueber-uns/stipendien-und-ausschreibungen/ abgerufen werden.