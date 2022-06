Benedikt Schwenen wird Produktmanager bei BLV

Personalia

Die Jagd wird ab sofort ein Schwerpunkt-Thema an anderer Stelle für Benedikt Schwenen. Der 36-Jährige übernimmt bei der Gräfe&Unzer-Marke BLV das Produktmanagement Digital und Kooperationen, nachdem er zuletzt als Fachjournalist für verschiedene Jagdmagazine geschrieben hatte. Das teilte der Verlag nun mit.

Auch das von Schwenen derzeit mitgestaltete Social-Media-Format „Teppe & Schwenen“ wird bei Gräfe&Unzer angedockt.

Aus Sicht des Verlags rücke das Thema Jagd und mit ihm der große Bereich Natur stärker in den Fokus, bei G&U verspricht man sich ein erhebliches Potenzial neuer Kunden.

Schwenen gelte als einer der renommiertesten Jagdexperten. Als studierter Forstingenieur und langjähriger Chefredakteur bringe Schwenen sehr viel jagdliches Fachwissen mit. Gestärkt werde diese Expertise durch seine Zusammenarbeit mit dem BLV-Autor Christian Teppe (Autor u.a. des Standardwerks „Krebs – vor und nach der Jägerprüfung“ und den SPIEGEL-Bestseller „Der kleine Jägerknigge“), der sich auch als Fachanwalt für Agrarrecht und profilierter Netzwerker einen Namen in der Jagdbranche gemacht hat. Schwenen und Teppe betreiben u.a. zusammen das erfolgreiche Format „Teppe & Schwenen op Jagd“, das nun in Kooperation mit dem BLV als „Teppe & Schwenen“ weiter ausgebaut wird. Neben einem YouTube-Kanal und einem Podcast gehören auch Facebook und Instagram Kanäle zum umfangreichen Angebot.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Benedikt Schwenen einen eng mit der Zielgruppe verbundenen und sehr gut in der Szene vernetzten Experten für den strategischen Ausbau unser Marke BLV gewinnen konnten. Herr Schwenen beherrscht das klassische wie auch digitale Geschäft und deren Vermarktung hervorragend und ist somit eine große Bereicherung für unsere ambitionierten Ziele in diesem Bereich“, so Joachim Rau, Vertriebsgeschäftsführer bei Gräfe&Unzer.