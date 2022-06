Publisher Consultants ist als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert 

Aus den Unternehmen, Produktion & Prozesse

Seit Mai 2022 kooperiert Publisher Consultants mit ClimatePartner. Das Beratungsunternehmen setzt damit ein klares Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz. Im Rahmen der Kooperation wurden in einem TÜV-zertifizierten Prozess zunächst die relevanten CO2-Emissionsquellen des Beratungsunternehmens erfasst. Die anschließende Analyse ermöglicht eine Umsetzung und Kontrolle an Maßnahmen, wie die Berater:innen langfristig CO2-Emissionen vermeiden und reduzieren können. Was sich nicht vermeiden lässt, wird durch einsparende Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Publisher Consultants unterstützt in diesem Zusammenhang seit Mai 2022 zwei anerkannte und nach internationalen Maßstäben zertifizierte Klimaschutzprojekte: eines zum Schutz eines Waldes und zur Vermeidung kommerzieller Abholzung an der brasilianischen Amazonasmündung sowie ein weiteres in Kolumbien, das 1.150.200 Hektar Regenwald schützt und dessen Biodiversität bewahrt. Beide Projekte bieten der dortigen Bevölkerung Zugang zur Bildung, Gesundheitsversorgung und Ernährungssicherheit sowie zu sanitären inrichtungen, damit tragen sie entscheidend zur langfristigen Zukunfts- und Existenzsicherung der lokalen Bevölkerung bei. Für jede in Südamerika kompensierte Tonne CO2 wird zusätzlich ein Baum in Deutschland gepflanzt.

„Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind uns sehr wichtig“, erklärt Markus Wilhelm, Geschäftsführender Gesellschafter von Publisher Consultants. „Deshalb legen wir auch großen Wert darauf, dass unser Beratungsunternehmen klimaneutral arbeitet. Mit diesem aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zu einer lebenswerten und ökonomischen Zukunft werden wir der Verantwortung für unsere und nachfolgende Generationen gerecht.“

Publisher Consultants bei ClimatePartner: ClimatePartner ID 18686-2205-1001

Deutscher Nachhaltigkeitskodex für Verlage

Publisher Consultants ist im Bereich Nachhaltigkeit auch beratend aktiv. Unter anderem entwickelt man zusammen mit dem WWF Deutschland in den kommenden Monaten den Deutschen Nachhaltigkeitskodex für Verlage, der auf dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) basiert.

Ein Webinar zum Thema von Markus Wilhelm und Olaf Deconinck von Publisher Consultants findet am Donnerstag, 9. Juni 2022, im Rahmen der B2B Media Days statt. Weitere Informationen hier unter www.b2b-media-days.de

Offenlegung: Publisher Consultants ist Partner des buchreport-Fachchannels Produktion & Prozesse.