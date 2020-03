Bayern verhängt landesweite Ausgangsbeschränkung

Markt

Nachdem man in manchen Orten in Bayern zuletzt bereits nur unter Auflagen das Haus verlassen durfte, werden die Maßnahmen jetzt auf das gesamte Bundesland ausgeweitet. Das gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bekannt. Die Ausgangsbeschränkung soll ab Freitagnacht, 0 Uhr, zunächst für 2 Wochen gelten.

In einer Pressekonferenz begründete Söder die Entscheidung mit einem massiven Anstieg der Corona-Fallzahlen in Bayern. Zudem hätten die Appelle der vergangenen Tage an die Bürger, etwa sich nicht in größeren Gruppen zu treffen, nicht ausreichend gewirkt.

Das Verlassen der eigenen Wohnung sei nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Die Ausnahmen im Wortlaut der Bekanntmachung: