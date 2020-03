KNV Zeitfracht: »Deutliche Änderungen bei Transportvolumina«

Buchhandel

Das Barsortiment Zeitfracht KNV meldet erste Auswirkungen in der Buchlogistik durch die Corona-Krise: Die Transportvolumina gehen zurück, weil sich die Verlegerbeischlüsse (das sind Sendungen von Verlagen, die im Büchersammelverkehr verschickt werden) „stark reduziert haben“, berichtet Geschäftsführer Thomas Raff in einer Information an den Handel.

Daher werde KNV Zeitfracht zwar die Bearbeitung der Montagsbelieferung an diesem Wochenende aussetzen, den Händlern aber ansonsten in der kommenden Woche täglich ihre Warensendungen zustellen. Es könne dabei in einzelnen Buchhandlungen zu späteren Anlieferzeiten kommen, da aufgrund der veränderten Volumina die Touren angepasst werden müssten, so Raff weiter.