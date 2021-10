Bastei Lübbe lädt vom 20. bis 23. Oktober zur digitalen Buchmesse ein

Aus den Unternehmen

Zum dritten Mal findet die Buchmesse@Home von Bastei Lübbe statt. Nach dem Motto „Lesen ist zeitlos – Buchmesse ist jetzt!“ finden fünf Live-Streams mit Autorinnen und Autoren statt. Somit können alle, die dieses Jahr noch nicht wieder auf der Frankfurter Buchmesse sind, trotzdem digitale Messeluft schnuppern. Alle Live-Streams sind auf YouTube und der Buchmesse@Home-Website zu sehen.

Den Auftakt machen am Messemittwoch, 20. Oktober um 20:15 Uhr Kathrin Lange und Susanne Thiele, die mit dem WDR-Krimiexperten Ulrich Noller über ihren Thriller »PROBE 12« sprechen. Schauspieler Torben Liebrecht erzählt dabei, wie man einen so spannenden Stoff als Hörbuch einspricht.

Katharina Nocun (»True Facts«), Canan Topçu (»Nicht mein Antirassismus«) und Tristan Horx (»Unsere Fucking Zukunft«) diskutieren am Donnerstag, 21. Oktober um 20:15 Uhr über die zukünftige Gesellschaft und gesellschaftliche Zukunft. Der Journalist Hajo Schumacher moderiert.

Am Messefreitag stehen kleine digitale Wochenend-Trips an: Anne Sophie Jouhanneau und Buchbloggerin Laura Klingenberg von @zeilenverliebt flanieren gedanklich durch Paris und sprechen um 20 Uhr über das Buch »Love Paris Dance« auf dem Instagram-Kanal von ONE (@one_verlag).

Um 20:15 Uhr kann man sich auch für eine Reise ins Jahr 1855 nach Berlin entscheiden. Ralph Knobelsdorf spricht mit der Kulturjournalistin Margarete von Schwarzkopf über seinen Roman »Des Kummers Nacht« und den Beginn der preußischen Kriminalpolizei. Im Anschluss nimmt uns die Moderatorin ins Jahr 1940 auf die Kanalinsel Jersey mit, wo sie die bewegende Geschichte über Mut und Liebe der »Übersetzerin« mit der Romanautorin Jenny Lecoat bespricht.

Am Samstag, 23.10. um 20:15 Uhr gestalten Anastasia Zampounidis (»Für immer jung«), Dr. Meike Dießner (»Natürlich schlank«) und Christopher Crell (»Genussvoll gesund bleiben«) mit dem Moderator Peter Großmann den Abschluss und den Aufbruch zur Veränderung und sagen, warum Jetzt besser ist als Später.

