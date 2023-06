Ayse Bopp unterstützt den Handelsvertrieb von Beltz

Personalia

Seit dem 1. Juni verstärkt Ayse Bopp den Handelsvertrieb der Weinheimer Verlagsgruppe Beltz.

Bopp studierte Buchwissenschaft in Mainz und arbeitete währenddessen bei Thalia, der Gutenberg-Buchhandlung Kohl sowie in der wissenschaftlichen Bibliothek bei Roche Diagnostics. Zuletzt war sie beim Informationszentrum des Cornelsen Verlags in Dortmund tätig, zunächst als Sacharbeiterin und zuletzt als Assistenz Leitung Informationszentren.