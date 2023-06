Das sind die Nominierten für den CONTENTshift-Accelerator 2023

Aus den Unternehmen

CONTENTshift-Accelerator 2023: Die zehn besten Start-ups mit Ideen für die Buchbranche

Jury nominiert zehn Start-ups aus vier Ländern / Pitch für die Förderprogramm-Teilnahme am 27. Juni / Börsenvereinsgruppe bietet exklusive Vernetzung und Förderprämie von 10.000 Euro

Die Jury hat entschieden: Zehn bemerkenswerte Start-ups nehmen am CONTENTshift-Accelerator 2023 der Börsenvereinsgruppe teil. Insgesamt bewarben sich 44 Start-ups von drei Kontinenten für diesen Jahrgang des Förderprogramms, darunter Gründer*innen aus den USA, Frankreich, Niederlande, Rumänien und von den Philippinen. Die Top-10-Auswahl zeigt auf, welche neuen Möglichkeiten KI-Einbindung unserer Branche eröffnet, sie beschreitet neue Wege bei Vertriebsmodellen und macht Leseförderung noch digitaler.

Die nominierten Start-ups in alphabetischer Reihenfolge:

Bookplay kombiniert ein innovatives Loyalty-Programm mit empathischer Gamification: Das Start-up macht klassische Bücher digital erlebbar, reichert sie mit zahlreichen Lernspielen und Feedbackelementen an und belohnt das (Vor)lesen mit Punkten, die eingelöst werden können.

kombiniert ein innovatives Loyalty-Programm mit empathischer Gamification: Das Start-up macht klassische Bücher digital erlebbar, reichert sie mit zahlreichen Lernspielen und Feedbackelementen an und belohnt das (Vor)lesen mit Punkten, die eingelöst werden können. Factiverse sagt der Verbreitung von irreführenden oder falschen Inhalten im Netz den Kampf an: Ihr Produkt überprüft Textinhalte und erkennt Verzerrungen. Das funktioniert über eine downloadbare Webbrowser-Erweiterung (Factiversing) oder die Integration von anpassbaren und leistungsstarken APIs (Application Programming Interfaces) in die eigene Plattform.

sagt der Verbreitung von irreführenden oder falschen Inhalten im Netz den Kampf an: Ihr Produkt überprüft Textinhalte und erkennt Verzerrungen. Das funktioniert über eine downloadbare Webbrowser-Erweiterung (Factiversing) oder die Integration von anpassbaren und leistungsstarken APIs (Application Programming Interfaces) in die eigene Plattform. GoLexic bietet eine App zur Leseförderung bei Kindern, die zu Hause oder in der Schule genutzt werden kann. Die App ermöglicht es den Kindern, anhand von 15-minütigen Trainingseinheiten selbstständig zu arbeiten und verschiedene Fähigkeiten zu trainieren, die zur Verbesserung des Lesens und der Rechtschreibung beitragen.

bietet eine App zur Leseförderung bei Kindern, die zu Hause oder in der Schule genutzt werden kann. Die App ermöglicht es den Kindern, anhand von 15-minütigen Trainingseinheiten selbstständig zu arbeiten und verschiedene Fähigkeiten zu trainieren, die zur Verbesserung des Lesens und der Rechtschreibung beitragen. headwAI entwickelte einen „Knowledge-Access-Point“ für Fachliteratur. Das Ergebnis: vertrauenswürdige Informationen aus nachvollziehbaren Quellen, individuell aufbereitet. Dank KI sind zahlreiche intelligente Funktionalitäten (z.B. Zusammenfassungen, Referenzen, Folgefragen, Widersprucherkennung, etc.) integriert.

entwickelte einen „Knowledge-Access-Point“ für Fachliteratur. Das Ergebnis: vertrauenswürdige Informationen aus nachvollziehbaren Quellen, individuell aufbereitet. Dank KI sind zahlreiche intelligente Funktionalitäten (z.B. Zusammenfassungen, Referenzen, Folgefragen, Widersprucherkennung, etc.) integriert. LeReTo bietet einen Bookscreener – also ein interaktives, multi-disziplinäres Recherche- und Fachbuch-Tool, das den gesamten Fachbuchbestand von Verlagen zugänglich machen kann. Mit vielen interaktiven Elementen soll es die Recherche nach Fachwissen deutlich erfreulicher gestalten.

bietet einen Bookscreener – also ein interaktives, multi-disziplinäres Recherche- und Fachbuch-Tool, das den gesamten Fachbuchbestand von Verlagen zugänglich machen kann. Mit vielen interaktiven Elementen soll es die Recherche nach Fachwissen deutlich erfreulicher gestalten. Lit-X macht Literaturerfolg anhand von Literaturdaten transparent und vorhersagbar. Hierfür bietet das Start-up Dashboards und Anwendungen wie „Trend Scouting“ oder „Preissetzung“. Z.B. können Verlage die Erfolgstreiber eines Genres detailliert auseinandernehmen, einander gegenüberstellen und durch Modifikation einzelner Faktoren unterschiedliche Erfolgswahrscheinlichkeiten errechnen.

macht Literaturerfolg anhand von Literaturdaten transparent und vorhersagbar. Hierfür bietet das Start-up Dashboards und Anwendungen wie „Trend Scouting“ oder „Preissetzung“. Z.B. können Verlage die Erfolgstreiber eines Genres detailliert auseinandernehmen, einander gegenüberstellen und durch Modifikation einzelner Faktoren unterschiedliche Erfolgswahrscheinlichkeiten errechnen. Maple Tales entwickelte Entscheidungsgeschichten, bei denen Kinder alle drei bis fünf Minuten zwischen zwei und drei Optionen entscheiden können, um damit den Verlauf der Geschichte zu beeinflussen. Hinzu kommen viele Gamificiation-Faktoren, wie eine erhöhte Personalisierung, Lesehilfen, wie Silbentrennung und Wörterbuchfunktion sowie KI-basiertes Lesefeedback. Auch Buchtrailer sind Bestandteil des Plattform-Angebots.

entwickelte Entscheidungsgeschichten, bei denen Kinder alle drei bis fünf Minuten zwischen zwei und drei Optionen entscheiden können, um damit den Verlauf der Geschichte zu beeinflussen. Hinzu kommen viele Gamificiation-Faktoren, wie eine erhöhte Personalisierung, Lesehilfen, wie Silbentrennung und Wörterbuchfunktion sowie KI-basiertes Lesefeedback. Auch Buchtrailer sind Bestandteil des Plattform-Angebots. SUMM AI bezeichnet sich als „Google Translate für Leichte Sprache”: Das KI-basierte Tool übersetzt jeden komplizierten Text automatisch in den im Bereich Barrierefreiheit definierten Sprachstil „Leichte Sprache“ – macht also Texte mit kurzen Sätzen, leichter Wortwahl und zusätzlichen Erklärungen für alle Menschen verständlich und zugänglich.

bezeichnet sich als „Google Translate für Leichte Sprache”: Das KI-basierte Tool übersetzt jeden komplizierten Text automatisch in den im Bereich Barrierefreiheit definierten Sprachstil „Leichte Sprache“ – macht also Texte mit kurzen Sätzen, leichter Wortwahl und zusätzlichen Erklärungen für alle Menschen verständlich und zugänglich. thea bietet mit „to-teach “ eine Plattform, die es Bildungsanbietern durch KI ermöglicht, auf Knopfdruck analoge Inhalte zu digitalisieren und anzureichern, digitale Inhalte zu erstellen und diese dann an die Zielgruppe auszuspielen. Die Plattform hilft bei der Erstellung von Übungsaufgaben, aber auch ganzen Arbeitsblättern und anderen Unterrichtsmaterialien – bestehend aus Text, Audio und Gamification.

bietet mit „to-teach “ eine Plattform, die es Bildungsanbietern durch KI ermöglicht, auf Knopfdruck analoge Inhalte zu digitalisieren und anzureichern, digitale Inhalte zu erstellen und diese dann an die Zielgruppe auszuspielen. Die Plattform hilft bei der Erstellung von Übungsaufgaben, aber auch ganzen Arbeitsblättern und anderen Unterrichtsmaterialien – bestehend aus Text, Audio und Gamification. XigXag entwickelte eine App, die Hör- und Lesekonzept samt dazugehöriger sozialer Plattform vereint. Hier können die Hörer*innen zwischen Hören und Lesen hin und her wechseln, ohne zweimal zu bezahlen. Sie erhalten außerdem Zugriff auf Funktionen wie Notizen machen, Zitate teilen, Wörter nachschlagen und Illustrationen einsehen sowie die Möglichkeit, eine Community anderer Hörer zu finden, um sich mit ihnen auszutauschen.

Am 27. Juni präsentieren alle zehn Start-ups ihre Geschäftsideen im Rahmen eines Pitch-Events in Frankfurt am Main. Die Jury wird fünf von ihnen für das diesjährige Förderprogramm auswählen. Die Gründer*innen dieser Unternehmen erhalten in den darauffolgenden Monaten Zugang zu einem hochkarätigen Netzwerk aus Investor*innen sowie Gründungs- und Branchenexpert*innen der Buch- und Medienbranche. Sie durchlaufen Coachings und einen Co-Creation-Workshop, um ihre Geschäftsmodelle zu prüfen und aktuelle Herausforderungen sowie Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Am 19. Oktober wählt die Jury auf der Frankfurter Buchmesse das „Content-Start-up des Jahres“, welches 10.000 Euro Förderprämie erhält.

Der Accelerator wird von Unternehmen aus der Buch- und Medienbranche gefördert, die Mitglieder in die CONTENTshift-Jury entsenden. Der diesjährigen Jury gehören an: Martina Fiddrich (Cornelsen Verlag), Nina Hugendubel und Per Dalheimer (Buchhandlung Hugendubel), Detlef Büttner und Leif Göritz (Lehmanns Media/Buchhandlung Thalia), Colin Hauer (Hörbuch Hamburg), Wolfgang Pichler (MANZ Verlag und Buchhandlung), Jasmin Ahluwalia und Philipp Neie (Schweitzer Fachinformationen), Stefanie Penck (TeNeues Verlag), Ronald Schild (MVB) sowie Lennart Schneider (selbstständiger Strategieberater) als branchen-externer Partner des Programms.

