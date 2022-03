Architekturpreis für Carlsen Verlagscampus

Human Resources, Verlage

Der Hamburger Carlsen Verlag hatte im vergangenen Jahr neue Räume neben dem Stammhaus auf dem Gelände einer ehemaligen Maschinenfabrik für seine Bedürfnisse umgebaut. Die Bonnier-Tochter nutzte den Umzug für eine Neuordnung der Arbeitsplätze (mehr dazu hier im Interview mit Carlsen-Geschäftsführer Joachim Kaufmann).

Umgesetzt wurde das Projekt vom Architekturbüro de Winder Architekten in Berlin, das für den neuen Carlsen Verlagscampus jetzt mit dem 1. Platz des Best-Workspaces-Award ausgezeichnet wurde.

Der Preis, den der Verlag Callwey mit weiteren Partnern seit 2020 auslobt, ist ein „internationaler Architektur-Award für intelligente Arbeitswelten“, der die besten von einer unabhängigen Expertenjury beurteilten Workspace-Interiors auswählt. In diesem Jahr haben 50 Büroprojekte die Jury durch ihr Design und innovative Konzepte in den Kategorien Arbeitswelten und Bürobauten überzeugt. Dabei wurden Sieger und Ausgezeichnete erstmals in einem Jahrbuch vorgestellt.

Aus dem bei Callwey erhältlichen Band „Best Workspaces 2022“ hier einige Eindrücke vom neuen Carlsen Verlagscampus (Fotos: Marc Seelen):