Anke Schlemmer übernimmt Marketing bei Nomos

Personalia

Die Marketingexpertin Anke Schlemmer übernimmt zum 1. Oktober die Marketingleitung beim Nomos Verlag in Baden-Baden. Das teilte der Wissenschaftsverlag mit.

Schlemmer verfüge über umfangreiche Erfahrungen im Marketing, heißt es in der Mitteilung. Zuletzt war sie Marketingmanagerin beim Verlag Dr. Otto Schmidt in Köln. Zuvor war sie Marketingleiterin beim Deutschen Apotheker Verlag in Stuttgart.

Von 2006 bis 2011 war Anke Schlemmer bereits als Marketingmanagerin beim Nomos Verlag tätig, wo sie auch ihre Ausbildung zur Verlagskauffrau erfolgreich absolvierte. Zudem verfügt sie über einen Abschluss in Amerikanistik, Anglistik und Neuerer Deutscher Literatur von der Philipps-Universität Marburg. Darüber hinaus hat sie sich als Fachwirtin Social Media zertifizieren lassen.

Mit ihrer Expertise in den Bereichen Marketingstrategien, Online-Marketing und Social Media werde Anke Schlemmer eine Bereicherung für den Verlag sein und dazu beitragen, die Position des Verlags als einer der führenden Wissenschaftsverlage in den Rechts-, Sozial- und Geisteswissenschaften weiter zu stärken.

Geschäftsführer Thomas Gottlöber: „Ich freue mich sehr, mit Anke Schlemmer eine ausgewiesene Expertin für Nomos gewonnen zu haben, die den kompletten Marketing-Mix beherrscht und auch mit ihrer Persönlichkeit sehr gut ins Team passt.“