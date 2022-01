WH Smith expandiert in Deutschland

WH Smith expandiert und eröffnet in den kommenden Monaten gleich 4 neue Flughafenbuchhandlungen. Damit verdoppelt sich in Deutschland die Filialanzahl des führenden Medienhändlers Großbritanniens, der seit 2017 auch auf dem deutschen Markt vertreten ist: Bisher ist WH Smith mit 4 Filialen am Düsseldorfer Flughafen vertreten, jetzt kommen jeweils 2 Filialen an den Flughäfen Köln/Bonn sowie Berlin Brandenburg hinzu.