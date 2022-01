Viktoria Grandt leitet Rechtsabteilung bei Rowohlt

Personalia, Verlage

Seit Mitte Januar leitet Viktoria Grandt die Abteilung Rechte und Lizenzen im Rowohlt Verlag. Sie folgt auf Carolin Mungard, die im März zum Berliner Start-up Blinkist wechseln wird.

Nach einem Studium der Anglistik und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg und ersten Stationen bei der Verlagsgruppe Random House in München und der Marsh Agency in London ist Viktoria Grandt seit nunmehr zehn Jahren im Bereich Rechte & Lizenzen tätig, zunächst über viele Jahre beim Carl Hanser Verlag in München und zuletzt beim Hoffmann und Campe Verlag in Hamburg.