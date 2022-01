Die Marke fokussieren

Handel

Die Handelsgruppe Weltbild arbeitet weiter an der Ausrichtung ihres stationären Geschäfts und lässt dazu die auf Modernes Antiquariat konzentrierte Marke Jokers verschwinden – zumindest in der Fläche. Dazu werden 7 Jokers-Filialen bei Weltbild eingegliedert und unter der Dachmarke Weltbild weiterbetrieben. Zusätzlich wurde die Jokers-Filiale in Frankfurt zum 15. Januar geschlossen. Im Laufe des ersten Quartals sollen die Maßnahmen abgeschlossen werden.

Mit der größeren Sortimentsbreite wolle man an den bisherigen Jokers-Standorten andere Zielgruppen ansprechen, heißt es bei Weltbild. Vor allem „preisbewusste“ Käufer seien bisher erreicht worden, allerdings hätten die Lockdown-Phasen gerade diesen Filialen zugesetzt.

Versandgeschäft stabil

Online tritt Jokers allerdings weiterhin als Anbieter auf, denn das Online-Geschäft habe „stabil-positive“ Umsätze gezeigt. Und so soll Jokers künftig als Versand- und Onlinehandel fortgesetzt werden, während sich die stationären Standorte in der neuen Ausrichtung wirtschaftlich möglichst stärker entwickeln sollen.

Im gesamten D/A/CH-Raum verfügt Weltbild jetzt noch über rund 50 Standorte. Seit der Insolvenz 2014 hat das seit 2017 zur Düsseldorfer Droege Group gehörende Unternehmen sein Filialnetz erheblich reduziert. Im vergangenen Jahr hatten die Buchhandelsfilialisten Thalia und Hugendubel 10 bzw. 8 Filialstandorte übernommen.