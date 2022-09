»Alles über Martin Suter. Außer die Wahrheit« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Die Dokumentation „Alles über Martin Suter. Außer die Wahrheit“ kommt am 6. Oktober in die Kinos. Zum Hintergrund:

Seit ihm 1997 mit „Small World“ der literarische Durchbruch gelang, ist der Schweizer Martin Suter fast jährlich mit einem neuen Titel auf den Bestsellerlisten zu finden. So reüssierte er alleine in den vergangenen zehn Jahren für seinen Hausverlag Diogenes mit vier Krimis seiner „Allmen“-Serie, vier Einzel-Romanen und einem Gesprächsband auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik.

Seine beiden jüngsten Romane konnten sich dort sogar den Nr.-1-Platz sichern: Der neuste Beitrag seiner Reihe um den Gentleman-Gauner Allmen, „Allmen und der Koi“, stieg im September 2019 gleich auf dem Spitzenplatz ein und sein Roman über das Leben des Fußballers Bastian Schweinsteiger, „Einer von euch“, sicherte sich erst dieses Jahr den Nr.-1-Platz. Darüber hinaus gelang Suter mit dem aus Gesprächen mit Benjamin von Stuckrad-Barre hervorgegangenen Band „Alle sind so ernst geworden“ (2020) eine weitere Top-Platzierung in jüngerer Vergangenheit.

Doch wer ist der Mensch hinter all den Bestsellern? Der Regisseur André Schäfer hat den 1948 in Zürich geborenen Bestsellerautor zur Beantwortung dieser Frage begleitet – durch seinen literarischen und privaten Kosmos. Herausgekommen ist dabei der Dokumentarfilm „Alles über Martin Suter. Außer die Wahrheit“. Dieser versteht sich allerdings weniger als klassisches Porträt, sondern lässt den Autor in seine eigene literarische Welt eintauchen und damit die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen.