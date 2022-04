Alice Osemans »Heartstopper« kommt im Stream

Bücher und Autoren

Alice Osemans Graphic Novel „Heartstopper“ geht ab dem 22. April als Serienadaption auf Netflix an den Start. Zum Hintergrund:

Im vergangenen Januar hat der auf Kinder- und Jugendbücher spezialisierte Loewe Verlag auf die anhaltend gute Entwicklung auf dem Comic- und Manga-Markt reagiert und mit Loewe Graphix ein neues Imprint an den Start gebracht. Eines der Ziele des neuen Programms ist, der jungen Leserschaft emotionale Geschichten und aktuelle Themen im Comicformat näherzubringen. Als eine der ersten Autorinnen hat dazu die Britin Alice Oseman mit ihrer Graphic Novel „Heartstopper“ ihren Weg in das junge Programm gefunden.

Die ursprünglich ab 2017 als Web-Comic veröffentlichte Geschichte handelt vom jungen Nick, dem Star der Rugbymannschaft, der langsam seine Liebe zu einem Mitschüler entdeckt. Der Streamingabieter Netflix bringt die Coming-of-Age-Geschichte nun als Realverfilmung auf die heimischen Bildschirme. Die acht Episoden der ersten Staffel von „Heartstopper“ sind ab dem 22. April abrufbar.

„Volume 1“ der vier Bände umfassenden Vorlage ist dazu passend bereits im Januar bei Loewe erschienen. Die Bände zwei und drei sind für Sommer, bzw. Herbst angekündigt, bevor im Frühjahr 2023 der Abschluss der Reihe erscheinen soll.

Darüber hinaus ist bei Loewe im Februar auch Osemans Young-Adult-Roman „Loveless“ erschienen. Zudem sind mit „Nothing Left for Us“ und „I was Born for This“ für Juli 2022 und Herbst 2023 zwei weitere Roman der 1994 geborenen Britin angekündigt.



Eine weitere Serie mit Buchbezug im Stream:

»The Dropout« (ab 20. April, auf Disney Plus)

Die Miniserie „The Dropout“ erzählt in acht Episoden die Geschichte von Elizabeth Holmes, die mit ihrem Biotech-Unternehmen Theranos die Medizinindustrie revolutionieren wollte, von Investoren Milliarden einsammelte und letzten Endes im Januar 2022 als Betrügerin verurteilt wurde.

Während die Serie auf einem gleichnamigen Podcast von Rebecca Jarvis basiert, wurde der Fall von Elizabeth Holmes auch in Buchform aufgearbeitet: John Carreyrou präsentiert in dem 2019 bei der DVA veröffentlichten Sachbuch „Bad Blood“ laut Untertitel „Die wahre Geschichte des größten Betrugs im Silicon Valley“. Für September ist bei Penguin eine überarbeitete Taschenbuchausgabe angekündigt, die auch ein neues Kapitel zum Prozess gegen Holmes umfasst.