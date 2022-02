Loewe Graphix setzt Akzente

Bücher und Autoren

In den von buchreport monatlich erhobenen Comic-Bestsellerlisten der 4 Gattungen Comic, Graphic Novel, Manga und Cartoon ist Loewe ein bemerkenswertes Ergebnis gelungen. Gleich im Startmonat seines neuen Comic-Programms Loewe Graphix konnte der Kinder- und Jugendbuchverlag insgesamt 3 Titel in den Top 15 platzieren:

In der Comic-Bestsellerliste ist das Imprint mit „Kein Stress, Jim!“ von Suzanne und Max Lang vertreten (Platz 13).

von vertreten (Platz 13). Bei den Graphic Novels sind „Heartstopper 1: Boy trifft Boy“ von Alice Oseman (Platz 5) sowie „Quiet Girl“ von Debbie Tung (Platz 12) gelistet.

Es scheint sich also für den Verlag ausgezahlt zu haben, dass er für den Launch von Loewe Graphix den eher ruhigen Jahresbeginn ausgewählt hat. So musste man erwartungsgemäß mit deutlich weniger Novitäten in den Segmenten Comic und Graphic Novel konkurrieren als im Herbst, was die Sichtbarkeit der eigenen Titel unterstützte. Zudem hatte man für den Start Titel ausgewählt, deren Marken oder Autoren auch schon aus dem belletristischen Programm bekannt sind.

Mit dem neuen Imprint hat Loewe auf den Comic-Boom reagiert, der dem Markt zuletzt steile Wachstumsraten beschert hat. Pro Programm sind laut Verlag 4 bis 6 „gut verkäufliche“ Titel geplant.

Die aktuellen Comic-Bestsellerlisten, also die Rankings der meistverkauften Titel im Buchhandel, sind online verfügbar unter buchreport.de/themenbestseller/comic/