Abnehmen leichter machen

Abnehmen geht heute mit Genuss, Methode und ohne Verzicht. Vorschläge für einen breit gefächerten Thementisch rund um Gewichtsreduktion.

Ein Blick auf die meisterverkauften Titel zum Thema gesunde Ernährung verrät, dass das Interesse an Ratgebern und Sachbüchern, die ihren Fokus auf den Einfluss der Ernährung auf den Körper legen, groß ist. Diese Erkenntnis ist auch bei den Verlagen angekommen. Eine Reihe an Erklärbüchern, die das klassische Frühjahrsthema Abnehmen bespielen, zeigen auf, welche Prozesse durch Lebensmittel in Gang gesetzt werden. Dazu zählen u.a. „Der Fettversteher“ von Alexander Bartelt, „Der Stoffwechsel-Kompass“ von Ingo Froböse (beide Ullstein) oder der Heyne-Titel „Der Glukose-Trick“ (Jessie Inchauspé).