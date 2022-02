Cornelsen vierfach für Schulbuch des Jahres nominiert

Aus den Unternehmen

Mit vier von insgesamt acht Nominierungen stellt Cornelsen die Hälfte der potenziellen Preisträger beim Wettbewerb „Schulbuch des Jahres“. In diesem Jahr nahm das Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut (GEI) Lehrwerke für die Sekundarstufe II in den Fokus. Alle Nominierungen punkteten dabei durch „die gute Balance zwischen aktuellem Themenbezug, innovativer Didaktik und modernem Medieneinsatz“, wie es in der Pressemeldung des GEI heißt.

Drei der eingereichten Cornelsen-Lehrwerke sind speziell abgestimmt auf den neuen Bildungsplan für das berufliche Gymnasium in Baden-Württemberg:

A_tope.com entfacht Begeisterung für die spanische Sprache und Kultur stellt schnelle Erfolgserlebnisse beim Sprechen in den Vordergrund.

entfacht Begeisterung für die spanische Sprache und Kultur stellt schnelle Erfolgserlebnisse beim Sprechen in den Vordergrund. Crossover – 6th edition für das Fach Englisch punktet mit vielen neuen Elementen und will Kompetenzen aufbauen, Prüfungsformate trainieren und eigenverantwortliches Lernen fördern.

für das Fach Englisch punktet mit vielen neuen Elementen und will Kompetenzen aufbauen, Prüfungsformate trainieren und eigenverantwortliches Lernen fördern. Mathematik – Berufliches Gymnasium bringt verständliche Erklärungen, vielfältige Anwendungssituationen und kompetenzorientierte Aufgaben mit sich.

Die vierte Cornelsen-Nominierung aus dem Bereich der allgemeinbildenden Schulen ist das Kursbuch Geschichte. Hier erleichtern problemorientierte und multiperspektivische Themeneinheiten sowie ein Differenzierungskonzept mit sprachlichen und methodischen Tipps das Lernen und Lehren.

Das GEI zeichnet seit 2012 in den Kategorien Sprache, Gesellschaft und MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) Lehrwerke aus, die in besonderem Maße inhaltliche, didaktisch-methodische oder gestalterische Innovationen beinhalten. Dabei werden die Grundschule und die Sekundarstufen I und II im dreijährigen Wechsel prämiert. Eine Jury mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Schulpraxis wählt die Sieger aus.

Informationen zum GEI

www.gei.de