Wie die Ratgeberverlage mit Trends umgehen

Trend-Scouting gehört für Ratgeberverlage zum Handwerk. Wie nachhaltig ein Trend ist, lässt sich jedoch oft nicht vorhersagen.

In welchen Bereichen brauchen die Menschen Rat? Welche Themen sind auch in einigen Monaten noch relevant? Und wie lässt sich ein neuer Trend eigentlich in ein erfolgreiches Buch verwandeln? Das sind drängende Fragen für Ratgeberverlage. Die Themensuche wird dabei zur Teamaufgabe, gesetzt wird auf Schwarmintelligenz: „Anregungen kommen aus allen Abteilungen. Das Gros der Recherche liegt aber natürlich bei den Redaktionen“, erklärt Dorothee Seeliger, Verlagsleiterin des ZS Verlages der zur Edel Verlagsgruppe gehört, ihren Ansatz. Ähnlich gehen auch Ratgeber-Marktführer Gräfe und Unzer (GU) sowie die Münchner Verlagsgruppe (MVG) mit ihrem Ratgeberverlag Riva ihr Trend-Scouting an. Aber wie wird entschieden, welchen Trend man mitgeht und welche Themen überhaupt für einen Ratgeber geeignet sind?