Buchhandelsumsatz: –8% im 1. Quartal

Handel, Markt

Produktionen verschieben, Kosten drücken und andere Wege zum Kunden finden: Die Buchwirtschaft stemmt sich mit Kreativität und Kurzarbeit gegen den Fall. Mit den angebotenen staatlichen Stützen versucht die mar­gen­arme Branche, das Tal zu überbrücken.

Dessen Tiefe für den populären Buchmarkt ist jetzt ausgelotet. So wirken sich die Corona-Schließungen aus:

Der stationäre Buchhandel verliert pro Woche im Schnitt in einer Größenordnung zwischen zwei Drittel und drei Viertel seines Umsatzes. Das zeigen Media Control- Daten der beiden vergangenen Wochen, in denen Buchverkaufsstellen im deutschsprachigen Raum weitgehend geschlossen waren.

Um das einzuordnen die Zwischenbilanz auf Quartalsbasis: Der Shutdown ab Mitte März führt im Buchmarkt zu einem Umsatzrückgang um 8% im 1. Quartal. Im stationären Buchhandel fällt das Minus sogar zweistellig aus.

Um diesen Einschnitt überbrücken zu können, soll jetzt dringend der Brückenkopf in Sicht kommen. Deshalb hat die Politik in dieser Woche erste vorsichtige Signale ausgesandt, den Einzelhandel absehbar, wenn auch mit Distanz- und Hygieneauflagen, wieder ein Stück weit zu öffnen.

Rigide runtergefahren

So unauffällig das Buchhandelsjahr 2020 begonnen hat, mit einem Mini-Plus Ende Februar, so drastisch hat die Coronakrise alle feinsinnigeren Trend-Analysen und wohldurchdachten Marketing-Kalkulationen über den Haufen geworfen. Auch hinter dem Anfang März an dieser Stelle formulierten Satz („Es bleibt die große Ungewissheit, wie sich die Coronaviren-Saison entwickelt“) stand nicht die Erwartung einer Vollbremsung.

Die folgenden Zahlen auf Basis des Media Control-Handelspanels sind wie immer Durchschnittswerte, aber mit stärkerer Streuung als in gewöhnlichen Zeiten. Der massive Bremseffekt variiert ohnehin regional, auch weil das öffentliche Leben und der Handel in Österreich, der Schweiz und in Süddeutschland etwas früher und rigider heruntergefahren wurden.

Anders als im Februar, als auch 3 Sachbücher zu den umsatzstärksten Titeln zählten, haben im März 10 belletristische Titel am meisten zum (reduzierten) Umsatz beigetragen – mit Lutz Seilers Nachwenderoman als klarem Marktführer (s. Tabelle)