6 Päckchen für die Adventszeit

In Mülheim an der Ruhr sorgen Petra Büse-Leringer und Nora Leringer in der Buchhandlung Bücherträume für ein besonderes Buchangebot im Dezember. Für ihre Kundinnen und Kunden stellen die Buchhändlerinnen individuelle Buch-Pakete als „Adventskalender“ zusammen. An 6 Tagen erwartet die Käufer ein „Blind Date“ mit einem Buch. Die Details: