Die nächste Krise kommt ganz bestimmt

Bücher und Autoren, Handel, Verlage

Die Titel auf der „manager magazin“-Jahresbestsellerliste decken immer eine breite Themenpalette ab. Auch diesmal reicht das Spektrum von Büchern über Lebensberichte erfolgreicher Manager, Firmenporträts und Geschäftsideen bis zum erfolgreichen Umgang mit der Börse. Darüber hinaus fällt ein Thema ganz besonders ins Auge: die Angst bzw. die Warnungen vor der nächsten Weltwirtschaftskrise.

Gleich 3 Bücher, in denen es um einen möglichen (und dann auch großen) Crash geht, haben es in der Endabrechnung unter die Top 5 geschafft. Der Börsenmakler und Fondsmanager Dirk Müller, der mit seinem Buch „Machtbeben“ (Heyne) 2018 an der Spitze gestanden hatte, ist auch diesmal dabei (Platz 3), gefolgt von Max Ottes „Weltsystemcrash“ (Finanzbuch).

Platz 1 des Rankings aber belegt ein Buch aus dem Eichborn Verlag, das zwar erst im Oktober erschienen ist, aber seither für viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat und entsprechend bei den Käufern punktete: „Der größte Crash aller Zeiten“ von Marc Friedrich und Matthias Weik.

Das Autorenduo ist bekannt für seine Bücher über Systemkrisen und Verwerfungen im internationalen Wirtschafts- und Finanzgefüge. In ihrem neuen Bestseller greifen Friedrich und Weik aktuelle Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten, aber auch wirtschaftspolitische Themen wie den Brexit und den Handelskrieg zwischen den USA und China auf.