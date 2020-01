Sonderkonjunktur und Netflix-Unterstützung

Bücher und Autoren, Handel, Verlage

2019 war ein „Asterix-Jahr“. Damit war schon frühzeitig gesichert, dass die Warenwirtschaftssysteme beim Thema Comic in der vergangenen Saison wieder kräftig nach oben ausschlagen. In jüngster Zeit erscheinen die Bände der Comic-Reihe im 2-Jahres-Rhythmus und geben entsprechend wechselnde Impulse.

Der 38. Band „Die Tochter des Vercingetorix“ war in den ersten Wochen nach dem Erstverkaufstag Ende Oktober mit sechsstelligen Verkaufszahlen der gebundenen Ausgabe wie erwartet gut abgeflossen. Auch die Nachfrage nach den älteren Bänden hat mit der neuen Folge im Buchhandel und Bahnhofsbuchhandel wieder spürbar angezogen und verstärkte den Sonderkonjunktur-Effekt. Nach den Erfahrungen früherer „Asterix-Jahre“ durfte allein der stationäre Buchhandel im 4. Quartal mit ca. 3 Mio Euro Extraumsatz rechnen. „Die Tochter des Vercingetorix“ (Hardcover-Ausgabe, 12 Euro) hat sich in den ersten 8 Wochen nach dem Erstverkaufstag noch etwas besser verkauft als der Vorläufer-Band 2017.

Im Manga-Bereich führt „My Hero Academia“ von Kohei Horikoshi die Jahresbestsellerliste der meistverkauften Serien an. Die Reihe wurde Anfang Mai 2019 vom Streaming-Dienst Netflix als Anime-Adaption mit einer ersten Staffel in das Programm aufgenommen. Der Carlsen Verlag, der die Reihe seit fünf Jahren in deutscher Übersetzung im Programm hat, durfte dadurch auf noch mehr Rückenwind für die Bestsellerreihe hoffen.