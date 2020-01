Viele Jungs mögen den Antihelden Greg Heffley

Bücher und Autoren, Handel, Verlage

An Jeff Kinney geht im Jugendbuch aktuell kein Weg vorbei. Erneut führt der Amerikaner, der für sich in Anspruch nehmen kann, die schwierige Zielgruppe der Jungen auf seiner Seite zu haben, die Jahresbestsellerliste mit einem seiner bei Baumhaus erscheinenden Comic-Romane über das vom Glück nicht gerade verfolgte Strichmännchen Greg Heffley an.

Und das nicht etwa wie 2017 nur im Doppelpack. Kinney hat an den Erfolg des Vorjahrs angeknüpft und punktet in der Rubrik Jugendromane wieder mit einem Quartett: Platz 1 für den erst im November ins Rennen geschickten 14. Band der „Gregs Tagebuch“-Reihe, „Voll daneben!“, Platz 2 mit dem nicht zur Reihe gehörenden, inhaltlich aber angelehnten „Ruperts Tagebuch. Zu nett für diese Welt!“. Weiter geht es auf Platz 4 mit Vorjahressieger „Eiskalt erwischt!“ sowie mit „Und tschüss!“ (Band 12, 2017) auf Position 12.

Im Kinderbuch bleiben Margit Auer und ihre erfolgreiche Reihe „Die Schule der magischen Tiere“ (Carlsen) das Maß aller Dinge. Serientitel belegen die Plätze 1 („Eingeschneit!“), 3 („Helene und Karajan“) und 5 („Hin und weg!“).

Wissensvermittlung und kreative Bücher sitzen im Sachbuch wie gehabt in der ersten Reihe. Das meistverkaufte Sachbuch für den Nachwuchs aber ist „Guinness World Records 2020“, das Ravensburger die Nr. 1 beschert. Auch der Vorgänger für 2019 war weiterhin so stark nachgefragt, dass es für Platz 9 gereicht hat.