Wer führt nach 9 Monaten die Sachbuch-Jahresbestsellerlisten an?

Bücher und Autoren

Hardcover

Nach längerer TV-Pause hat sich Hape Kerkeling in diesem Jahr zurück ins Rampenlicht begeben. Nachdem im Mai bereits ein Spielfilm mit dem Entertainer erschienen ist, folgte im Juli dann sein neues Buch: „Pfoten vom Tisch!“ (Piper) platzierte sich in der ersten Woche auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch und kann sich dort seitdem auch halten. In „Pfoten vom Tisch!“ berichtet Kerkeling von seiner Liebe zu Katzen – und das kommt offenbar beim Publikum gut an.

Das Sachbuch liegt nach 9 Monaten auf Platz 1 der vorläufigen SPIEGEL-Jahresbestsellerliste und knüpft an seine Vorgänger an. Auch die Bücher „Ich bin dann mal weg“ und „Der Junge muss an die frische Luft“ wurden zu Bestsellern und verkauften sich millionenfach.

Paperback

Bereits viermal in Folge hat sich Stefanie Stahls „Das Kind in dir muss Heimat finden“ (Kailash) an die Spitze der SPIEGEL-Jahresbestseller Paperback Sachbuch gesetzt. Auch in diesem Jahr hat Stahl gute Chancen auf Platz 1: Im Rennen um den Paperback-Bestseller des Jahres liegt das Buch erneut in Führung, zeigt die 9-Monatsauswertung.

In ihrem 2015 erschienenen Sachbuch will die Psychotherapeutin den Lesern Lösungswege für Bindungs- und Beziehungsprobleme bieten. Dabei arbeitet sie mit Begriffen wie „Schattenkind“ und „Sonnenkind“, um erlernte Verhaltensweisen verständlich zu erklären.

Taschenbuch

Auch bei den Taschenbuch-Bestsellern dominiert ein Longseller das Ranking: John Streleckys „Das Café am Rande der Welt“ (dtv) führt die SPIEGEL-Jahresbestseller seit inzwischen 6 Jahren an. Das scheint sich auch in diesem Jahr nicht zu ändern: Das Sachbuch steht nach 9 Monaten auf Platz 1 der vorläufigen SPIEGEL-Jahresbestseller Taschenbuch Sachbuch.

Der Motivationstrainer Strelecky ist noch mit weiteren Titeln auf der vorläufigen Jahresbestsellerliste vertreten: Auch „Big Five“ aus dem Jahr 2009 und „Wiedersehen im Café am Rande der Welt“ aus dem Jahr 2017 können sich einen Platz in den Top 10 sichern.