Umziehen an den Packtisch

Während in Deutschland angesichts steigender Covid-19-Infektionszahlen in einigen Bundesländern über eine Verschärfung der Corona-Auflagen nachgedacht wird, ist in Österreich seit dieser Woche bereits ein strenger Lockdown in Kraft – mit erneuten Geschäftsschließungen im Einzelhandel, von denen wie im Frühjahr auch wieder Buchhandlungen betroffen sind.

Beim ersten Lockdown von Mitte März bis Ende April hatten die österreichischen Buchhandlungen starke Umsatzeinbußen von bis zu 65%, doch nach der Wiederöffnung erholten sich die stationären Buchumsätze wieder, sodass der Umsatzrückstand für den stationären Buchhandel zuletzt nach 10 Monaten (Januar bis Oktober) bei rund 10% gegenüber Vorjahr lag.

Zuletzt gab es noch einmal deutliche Umsatzzuwächse: ...