Umbau, Neueröffnung, Schließung: Neues aus dem Buchhandel (3)

Der Buchmarkt ist weiter in Bewegung. Auch aktuell gibt es Neuigkeiten aus deutschen Buchhandlungen. Eine Auswahl präsentiert buchreport in unregelmäßigen Abständen hier.

Umbau/Umzug

Dietzenbach (Hessen, 33.000 Einwohner): Sicher ist noch nichts, aber immerhin liegt Jutta Schmitt eine Kündigung für ihre Buchhandlung „Bücher bei Frau Schmitt“ vor. In der Kreisstadt regt sich erheblicher Ärger über den möglichen Schließung, doch wie die „Offenbacher Post“ berichtet, sei die Kündigung eine formale Sache, um den Mietvertrag neu zu verhandeln. Schmitt suche allerdings bereits nach neuen Räumlichkeiten. Also: Schließung, Umzug oder Fortbestand? Entschieden ist noch nichts.

Lindau (Bayern): Die Bahnhofsbuchhandlung Schmitt & Hahn eröffnet seine Verkaufsstelle im Bahnhof Lindau-Insel neu. Nach einem Wasserschaden musste die Fläche saniert werden, jetzt stehen die 170qm Verkaufsfläche wieder zur Verfügung.

Schließung

Bremen (570.000 Einwohner): Die Buchhandlung Leuwer schließt in der Bremer Innenstadt, damit endet eine 120 Jahre währende Geschichte der Buchhandlung. Inhaberin Angelika Plückebaum nennt u.a. sinkende Kundenfrequenzen als Ursache, zu der auch eine veränderte Verkehrsführung am Standort beitrage.

Illertissen (Bayern, 17.000 Einwohner)): Die Buchhandlung Buch & Musik in IIllertissen (Bayern) schließt nach fast 40 Jahren zum 31. März, wie Inhaberin Bettina von Westphalen der „Augsburger Allgemeinen“ sagt, Gegenüber buchreport bestätigt von Westphalen, dass Kostensteigerungen in fast allen Bereichen einen auskömmlichen Betrieb nicht mehr garantieren ließen. Zumal existiert in der Kleinstadt noch eine weitere Buchhandlung (Zanker).

Eggenstein-Leopoldshafen (Baden-Württemberg, 15.000 Einwohner): Die Buchhandlung Krissel hat zum 28. Februar geschlossen. Nach 30 Jahren am Platz seien wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend gewesen, wie die Inhaber Erika und Robert Krissel gegenüber den „Badischen Neuesten Nachrichten“ bestätigen.

Kerpen (NRW, 15.000 Einwohner): Der stationäre Buchhandelsmarktführer Thalia trennt sich von einem Standort: Die Filiale im nordrhein-westfälischen Kerpen schließt am 23. März, bestätigt eine Sprecherin einen Bericht der „Kölnischen Rundschau“.

Seelow (Brandenburg, knapp 6000 Einwohner): Inhaberin Karin Guderjahn hat angekündigt, ihre Buchhandlung in der Kreisstadt zu schließen.

Wurzen (Sachsen, 17.000 Einwohner): In der Kreisstadt im Nordosten des Landkreises Leipzig schließt die letzte Buchhandlung. Im November 2013 erst hatte Juliane Tempel den BuchstabenTempel eröffnet.

Nachfolgelösungen

In Bottrop (NRW, 117.000 Einwohner) wird eine Nachfolgelösung für die Buchhandlung Erlenkämper gesucht. Inhaber Ralf Becker war Anfang Februar im Alter von 70 Jahren gestorben, nun suchen die Hinterbliebenen eine Nachfolge für die Buchhandlung in der Hochstraße 35. Interessenten können sich direkt in der Buchhandlung melden.

In Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein, 24.000 Einwohner) gehen Uta-Sophia und Martin Jentzsch nach Jahrzehnten im Buchhandel zum Ende 2023 in den Ruhestand. Ihre Buchhandlung Willfang (Hude 5) soll weiterbestehen, doch ob sich eine Nachfolge findet, ist noch offen.

Grafing (Bayern, 13.000 Einwohner): Nach 60 Jahren schließt die Grafinger Buchhandlung Braeuer. Grundsätzlich geht es im bayerischen Grafing jedoch weiter: Die Buchhandlung Braeuer fusioniert mit der früheren Grafinger Bücherstube an einem neuen Standort am Marktplatz. Neuer Eigentümer wird Bücher Herzog. Die wiederum sind Teil der Biazza Buchhandelsgruppe, die in den vergangenen Jahren zusätzlich zu ihrem RWS-Versandhandel auch ein kleines Filialnetz mit allgemeinem Sortiment aufgebaut hat.

Neueröffnung

In Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) eröffnet Thalia im Laufe des Frühjahrs eine neue Buchhandlung auf rund 300 qm Fläche eröffnen. Thalia übernimmt die Räume Anfang März. Die Eröffnung ist nach dem Umbau für Mitte April geplant.

