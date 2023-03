Daniela Zielberg empfiehlt Literatur zum Aufbruch

Bücher und Autoren

Vor 9 Jahren begann Daniela Zielbergs Reise bei buchreport. Wie vielfältig sie als Assistenz die Redaktion seitdem unterstützt hat, ist nur schwer in Worte zu fassen. Mit einem Buchtipp verabschiedet sie sich nun und begibt sich auf eine neue Reise, auf der wir nur das Beste wünschen:

„Ich begebe mich auf neue Wege. Da erscheint es mir passend, einen Reisebericht zu lesen. Die norwegische Autorin Erika Fatland nimmt ihre LeserInnen in ‚Hoch oben‘ mit durch das höchste Gebirge der Welt, den Himalaya. Sie besucht Länder wie Pakistan, Myanmar, Nepal, Indien, Tibet und Bhutan und schildert das facettenreiche Leben der islamischen, buddhistischen und hinduistischen Bevölkerungsgruppen in mitunter unwirtlichen Gegenden. Dabei lässt sie viele GesprächspartnerInnen direkt zu Wort kommen, wobei sie einen Fokus auf Frauen legt, deren Dasein vielfach von traditionellen Strukturen geprägt ist. Fatland reichert ihren Bericht mit ausführlicher Einordnung der politischen Entwicklungen in den von ihr bereisten Ländern an. Sie informiert und unterhält mit angenehmem Witz. Auch ihr Buch ‚Die Grenze‘ ist sehr empfehlenswert. Darin bereist sie die Nachbarländer Russlands und schildert den jeweiligen Einfluss der Großmacht auf deren Geschicke. Nur wenige Monate nach meiner Lektüre begann der Angriffskrieg gegen die Ukraine.“

Erika Fatland Hoch oben, 636 S., 14 €, Suhrkamp, ISBN 978-3-518-47294-1