Renate Herre: »Es ist immer auch eine gute Dosis Glück dabei«

Auf der großen Bühne der Kinder- und Jugendbuchverlage ist Carlsen ein Player mit starker Strahlkraft: Die Hamburger Bonnier-Tochter, u.a. deutscher Hausverlag von „Harry Potter“, bespielt eine große Bandbreite an Inhalten. Regisseurin mit Gesamtverantwortung für alle Programmbereiche ist seit 2012 Verlegerin Renate Herre. „Wir zeigen Flagge in allen Genres und das ist sicherlich ein Merkmal, dass uns besonders auszeichnet und das wir weiter pflegen wollen“, blickt Herre selbstbewusst nach vorn.

Bleibt das Kinder- und Jugendbuch ein verlässlicher Stabilisator im Buchhandel? Was muss passieren, damit die jungen Leserinnen und Leser langfristig bei der Stange bleiben? Welchen Einfluss hat dabei die starke Medienkonkurrenz, gegen die das Buch antreten muss? Welche Projekte hat der Verlag bei seiner Weiterentwicklung ganz oben auf der Agenda? Diese Fragen beantwortet Herre im buchreport-Interview.