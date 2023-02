Schließungen, Nachfolge, Eröffnungen: Neues aus Buchhandlungen (2)

Buchhandel

Im Einzelhandel ist Veränderung Normalität. Davon ist auch der Buchhandel betroffen. Eine (wie immer unvollständige) Auswahl der aktuellen Lage auf dem deutschen Buchmarkt.

Schließungen

Bremen: Nach und 120 Jahren schließt die Buchhandlung Leuwer. in Bremen. Seit 1984 wurde sie von Angelika Plückebaum geführt und zog Kunden vor allem mit einer großen Auswahl an Reiseliteratur an. Wie das Magazin „Buten un binnen“ schreibt, führe Pflückebaum „Alter, Lust und Laune“ als Gründe für die Aufgabe an. Ein weiterer Grund sei auch die schwierige Verkehrslage am Standort Wall. Sie sei nicht so optimistisch, dass sich die Lage innerhalb der nächsten fünf Jahre verbessern werde, heißt es.

Helmstedt: Im niedersächsischen Helmstedt hat die Buchhandlung Wandersleb Ende Januar geschlossen.

Illertissen: Die Buchhandlung Buch & Musik in IIllertissen (Bayern) schließt nach fast 40 Jahren zum 31. März, wie Inhaberin Bettina von Westphalen der „Augsburger Allgemeinen“ sagt,

Nachfolge

Bad Kreuznach: In rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach geht es für die Buchhandlung Rottmann weiter. Wie die „Augsburger Allgemeine“ berichtet, werde das Heidelberger Unternehmen B.Service das Geschäft zum 1. März übernehmen. B.Service betreibt mittlerweile etwa 12 Buchhandlungen und will dabei mit einem gemeinsamen Einkaufsmodell sowie einem zentralisierten Backoffice punkten, wie es dort heißt. B.Service wird u.a. von Angelika Siebrands betrieben, die auch zur Verbundgruppe eBuch gehört.

Taucha: In der nordsächsischen Kleinstadt Taucha, nordöstlich von Leipzig, geht es für die Buchhandlung Leselaune weiter. Seit Herbst vergangenen Jahres hatte Anke Kauffmann eine Nachfolgelösung gesucht, die ist nun gefunden, wie das Magazin „Taucha kompakt“ meldet. Seit 2006 existiert die Buchhandlung. Aus gesundheitlichen Gründen müsse Kauffmann kürzertreten und suchte darum seit November eine Nachfolge. Mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung sei diese nun gefunden, heißt es. Annemarie Gellert heißt die neue Betreiberin. Sie sei seit Jahren Stammkundin, habe Hotelfachfrau, Großhandelskauffrau und Personaldienstleistungskauffrau gelernt und in der Ausübung der Berufe viel mit Gästen und Kunden zu tun gehabt. Auf die Idee, die Buchhandlung zu übernehmen, sei sie durch den öffentlichen Aufruf gekommen. “Ich habe das bei Instagram gesehen, dass mein Lieblingsladen eine Nachfolge sucht. Für mich war klar, dass die LeseLaune bleiben muss. Ich habe dann mit meinem Mann gesprochen und letztlich hat er es möglich gemacht”, so Annemarie Gellert gegenüber „Taucha kompakt“. Grundsätzlich solle die Leselaune so bleiben, wie es die Kunden gewohnt sind. “Natürlich werde ich dem Geschäft aber auch meine eigene Handschrift verleihen”, so die 41-Jährige.

Wahlstedt: In der Kleinstadt Wahlstedt in Schleswig-Holstein sucht Ingrid Kühn eine Nachfolgelösung für ihre Buchhandlung Kühn(e) Bücher. Das berichten die „Kieler Nachrichten“. Seit 28 Jahren verkaufe sie Belletristik, Sach- und Kinderbücher in ihrem kleinen Laden am Markt 13, wie es heißt.

Übernahme

Pfullendorf: Seit Ende 2022 ist die Linzgau-Buchhandlung von Michael Schlageter geschlossen. Die beiden Filialen in Salem und Meersburg bleiben erhalten, wie Schlageter berichtet. Doch der Standort in Pfullendorf wird nicht gänzlich verschwinden: Karina Wenger übernimmt das Geschäft, das künftig Lesereich heißen wird. So berichtet es der „Südkurier„.

Rückblick: