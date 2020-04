Frank Urbaniok: Überleben statt überlegen

Bücher und Autoren

„Über die Schwächen der menschlichen Vernunft und ihre fatalen Folgen“ lautet der Untertitel von Frank Urbanioks Buch „Darwin schlägt Kant“, das neu auf Platz 5 der Schweizer Bestsellerliste für Sachbücher eingestiegen ist. Von seinem Verlag Orell Füssli wird der Autor als „renommiertester Psychiater der Schweiz“ bezeichnet. Urbaniok, in Deutschland geboren, zog nach dem Studium und ersten Anstellungen 1995 nach Zürich und war von 1997 bis 2018 Chefarzt des Psychiatrisch-Psychologischen Dienstes im Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich.

„Dieses Buch wird zu reden geben“, titelte „SRF“ über die Neuerscheinung „Darwin schlägt Kant“ und fasst Urbanioks These zusammen: „Die Vernunft ist ein Produkt der Evolution, in erster Linie eine Überlebenshilfe, kein Instrument der Wahrheitsfindung. Überleben statt überlegen, lautet die Devise.“ Demnach biegen sich die Menschen die Welt zurecht, vereinfachen komplizierte Sachverhalte, blenden unbequeme Wahrheiten aus und denken in Schwarz und Weiß. Im zweiten Teil des Buches macht Urbaniok die Auswirkungen dieser Umstände für das Individuum und die Gesellschaft deutlich, denn populistische und extremistische Kräfte würden mit ihrer Propaganda genau auf diese Schwächen zielen.

Hier geht es zu den aktuellen Bestsellerlisten für Österreich und für die Schweiz (jeweils monatlich aktualisiert).