Niederlande: Digitaler Abodienst »Fluister« nimmt Anlauf

In den Niederlagen soll in den kommenden Wochen ein neuer digitaler Abo-Dienst seinen Betrieb aufnehmen. Fluister heißt er, was so viel wie „flüstern“ bedeutet.

Für einen monatlichen Kurs von 12,99 Euro werden Audiobooks, E-Books und auch Podcasts angeboten, heißt es in einer Mitteilung. Niederländische und englischsprachige Titel werden angeboten.

Die technische Grundlage liefert das im norwegischen Bergen angesiedelte Unternehmen Beat Technology. Dessen CSO Nathan Hull ist in der Branche kein Unbekannter, zuletzt war er am Launch der E-Book-Plattform Bookchoice beteiligt, deren Deutschland-Expansion 2017 mittlerweile allerdings auch schon wieder Geschichte ist. Beat Technology steckt unter anderem auch hinter dem in Deutschland aktiven Abo-Dienst Skoobe.

Fluister wird unterstützt durch einige der großen niederländischen Verlage, darunter WPG Uitgevers, VBK Uitgevers, Singel Uitgevers und DPG Media, aber auch die Buchhandelskette Libris. Mit den Verlags-Imprints Atlas Contact, Ambo Anthos, Querido, Arbeiderspers, AW Bruna oder De Bezige Bij decke Fluister künftig mehr als die Hälfte des niederländischen Audiobook-Marktes ab.

Das Start-Up will in den Niederlanden einen „großen Appetit“ nach digitaler Lektüre ausgemacht haben, wie Managing Director Josja Zijlstra erklärt. „Bisher gab es aber kein faires Modell für Verlage