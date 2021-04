Springer Nature bietet Portal zum Veröffentlichen von Dissertationen an

Aus den Unternehmen

Springer Nature bietet innovatives Portal beim Veröffentlichen von Dissertationen

Das Portal BookSubMarine bietet Autor*innen aller wissenschaftlichen Disziplinen einen verbesserten Service durch optimierte und effizientere Abläufe bei der Manuskripteinreichung

Der Wissenschaftsverlag Springer Nature bietet Autor*innen beim Einreichen und Veröffentlichen ihrer Dissertationen und Habilitationen innovative Möglichkeiten. Publikationen in den Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften (Science, Technology, Medicine, Humanities and Social Sciences) können ab sofort über das Portal BookSubMarine (Submitted book Manuscripts are in evaluation) eingereicht werden. Das neue Portal erleichtert den gesamten Veröffentlichungsprozess und bietet ein umfangreiches Leistungsspektrum. Nutzer*innen können die erforderlichen Daten wie zum Beispiel Gutachten und Manuskript hinterlegen und das gewünschte Veröffentlichungsmodell wählen (Open Access, Basic oder Premium). Nach erfolgreicher Prüfung durch die Fachlektorate erhalten die Autor*innen ihren Vertrag.

„Springer Nature entwickelt seine Workflows, technischen Systeme und Technologien ständig weiter, um seinen Autor*innen und Kund*innen verbesserte Services zu bieten. Mit BookSubMarine bündeln wir jetzt alle notwendigen Prozesse, damit das Manuskript mit allen notwendigen Unterlagen an einem einzigen Ort eingereicht werden kann – dies selbstverständlich unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Als Ersatz für den bisherigen Fragebogen bieten wir unseren Autor*innen damit einen viel effizienteren Veröffentlichungsprozess“, sagt Dorothee Fetzer, Editorial Director Humanities bei Springer Nature.

Der Verlag übernimmt Satz und Formatierung des Manuskripts und erspart den Autor*innen die oft zeitaufwändigen Formatierungsarbeiten. Der Satz erfolgt im modernen, medienneutralen XML-Verfahren. Die Arbeiten können dadurch nach Veröffentlichung auf mobilen Endgeräten gelesen werden und sind optimiert durchsuchbar sowie für eine Langzeitarchivierung erfasst. Alle Werke können als Print-Ausgabe oder als eBook auf der Plattform SpringerLink gelesen werden. Der Status zum Einreichungsprozess sowie der Vertrag lassen sich jederzeit online einsehen.

„Durch das optimierte Einreichungsverfahren gestalten wir den Veröffentlichungsprozess übersichtlicher und schneller. Wir freuen uns, dass wir nun auch für Dissertationen und Habilitationen die medienneutrale Aufarbeitung anbieten können. Dies bedeutet, dass die bei uns veröffentlichten Forschungsarbeiten noch besser auffindbar, durchsuchbar und sichtbar sind“, fasst Anna Pietras, Senior Editor & Teamleitung Research bei Springer Nature, zusammen.

Weitere Informationen zu BookSubMarine gibt es hier: www.springer.com/de/autoren-herausgeber/deutsche-publikationen/research.