»Sprache kann nicht gerecht sein«

Michael Schickerling begleitet Autoren und Verlage bei Buchprojekten und hat bei Bramann ein Fachbuch für Lektoren verfasst.

Was sind heute die wichtigsten Anforderungen an Lektoren?

Die Leselust bleibt der bedeutendste Ausgangspunkt, aber wir brauchen mehr Bereitschaft zur Offenheit, nicht nur für Themen und Autoren, sondern auch für den Wandel unseres Berufsbilds. Zentral ist Kommunikationsfähigkeit. Um eine Kanzlerkandidatin zu zitieren: Keiner schreibt ein Buch allein. Damit das Zusammenspiel optimal klappt, müssen alle Akteure miteinander kommunizieren. Und wir brauchen mehr Marketing- und Zahlenorientierung.

Warum kommt es immer wieder zu Plagiaten?

Nicht nur Prominenten-Bücher werden oft mit heißer Nadel gestrickt. Das Problem ist teilweise, dass manche Projekte schlecht vorbereitet und geplant werden und nicht alle Beteiligten kommunikationsbereit sind. Man muss sich gemeinsam an einen Tisch oder Bildschirm setzen und klären, worüber man wie schreiben möchte. Vielen Autoren ist die heutige Bedeutung korrekter Quellenangaben nicht bewusst. Den Graubereich aus Zeiten, in denen man zur Recherche tief in Bibliotheken steigen musste, gibt es nicht mehr.

Wo liegen die größten Schwachstellen im Lektorat?

Das grundlegende Problem ist, dass wir keine gereglte Ausbildung für den Beruf haben. Die Qualität hängt von Verlagen und Vorgesetzten ab und ist nicht systematisch. Auch die Weiterbildung hängt von Einzelnen ab, dabei werden wir nur im Austausch besser. Jedes Buchprojekt ist individuell, aber viele hatten schon vergleichbare Probleme und haben Strategien entwickelt, damit umzugehen. Wir können auch von Nachwuchskräften lernen, müssen ihnen aber den Freiraum einräumen, neue Ideen einzubringen. Wandel geht besser mit frischem Wind und einer diversen Mitarbeiterschaft.

Noch ist die Belegschaft vieler Verlage recht homogen …

Menschen mit Migrationsgeschichte sind in Verlagen nur marginal vertreten. Das liegt vermutlich an althergebrachten Strukturen und daran, dass wir uns lange nicht vorstellen konnten, dass Menschen mit anders klingenden Namen der deutschen Sprache hinreichend mächtig sind. Das ist ein Drama, denn da geht Weltsicht verloren.

Beim Geschlechterverhältnis gibt es große Unterschiede zwischen Einstiegs- und Führungsebenen. Da müssen wir gesellschaftspolitisch dort einsteigen, wo es wirklich wehtut. Aber ich würde mir auch vor Ort mehr Lautstärke der Betroffenen wie der Vorgesetzten wünschen.

Im Lektorat wird Gleichberechtigung bislang vor allem am Thema „Gendern“ aufgehängt …

Sprache ist nicht „gerecht“, wir Menschen müssen sensibel mit ihr umgehen. Gendern ist ein relevantes, aber gesellschaftspolitisches Anliegen, das nicht alle teilen. Die Entscheidung für Binnen-I, Sternchen oder Doppelpunkt ist individuell. Das kann als Bildsprachmuster eine Bereicherung, aber auch eine Verarmung sein, wenn dabei eine gestelzte, bürokratische, hermetische Sprache herauskommt. Wir müssen einen Ton anschlagen, der zur Zielgruppe passt, und zum Gendern im Gespräch bleiben. Mein Wunsch, wenn ich Texte lese ist: Bitte lasst es uns einheitlich machen.

Michael Schickerling: Lektorat, Programmplanung und Projektmanagement im Buchverlag, 176 S., 25 €, Bramann, ISBN 978-3-95903-013-7