Ulrike Metzger: »Im Alltag auf Augenhöhe miteinander unterwegs sein«

Der Reiseverlag Michael Müller hat seine Verlagsspitze neu aufgestellt. Co-Verlagsleiterin Ulrike Metzger zu ihrem Einstieg und ersten Plänen.

Ulrike Metzger hat im 1. Quartal gemeinsam mit Judit Ladik die Verlagsleitung des Individualreiseverlags Michael Müller übernommen, die alleinige Geschäftsführung liegt nun in den Händen von Verleger Michael Müller, der sich aus dem Operativen weitgehend zurückgezogen hat. Was plant Metzger, die langjährige Erfahrungen in Führungspositionen von Kinder- und Jugendbuchverlagen mitbringt und erstmals im Reisemarkt aktiv wird?