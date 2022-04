Buchhandel auf 4 Rädern

Damit auch auf dem Land mehr gelesen wird, verwandelt sich Ursula Smeets jeden Nachmittag in eine mobile Buchhändlerin. Seit September 2020 düst sie durch die ländlichen Ortschaften rund um das bayerische Regensburg. Smeets betreibt die stationäre Buchhandlung Bücherinsel in Regenstauf und wohnt im etwa 30 km entfernten Bad Abbach. Da lag es für sie nahe, auf dem Weg auch gleich noch Bücher zu verteilen. So funktioniert die mobile Buchhandlung: