Sofie Cramers »SMS für dich« kommt als »Love Again« in die Kinos

Bücher und Autoren

Die Verfilmung von Sofie Cramers Bestseller „SMS für dich“ kommt am 6. Juli als US-Remake „Love Again“ in die Kinos. Zum Hintergrund:

Im September 2016 lief der Film „SMS für dich“ in den deutschen Kinos an. Darin versucht die junge Clara mit SMS an die alte Handynummer ihres zwei Jahre zuvor verstorbenen Freundes ihre fortwährende Trauer zu verarbeiten – nicht ahnend, dass die Nummer neu vergeben wurde.

Bei dem Film handelte es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romandebüts von Sofie Cramer aus dem Jahr 2009, der nun in Form eines US-Remakes „erneut“ in die Kinos kommt.

Der Roman sicherte sich seinerzeit vier Platzierungen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Taschenbuch Belletristik und wird heute noch bei Rowohlt geführt, wo auch Cramers folgende Bücher erschienen sind. Zuletzt wurde hier 2019 der Roman „Hönigblütentage“ veröffentlicht.

Ein Jahr zuvor Jahr feierte Cramer mit dem Roman „Sternschnuppengeflüster“ bei Carlsen zudem ihr Debüt als Jugendbuchautorin.



Weitere Filme mit Buchbezug im Kino:

»Die Purpursegel« (ab 6. Juli)

Normandie, 1919: Raphaël, ein ehemaliger Soldat, der den Ersten Weltkrieg überlebt hat, und seine kleine Tochter Juliette leben zurückgezogen in einem kleinen Dorf im Norden Frankreichs. Eines Sommers lernt das Mädchen einen Jungen in ihrem Alter kennen: Jean ist ein wohlhabender Erbe, dessen Herz und Seele an der Eroberung des Himmels hängt. Zwischen diesen beiden verträumten Kindern wird ein geheimer Pakt geschlossen, der die Zeit und die Tragödie überdauern wird…

Alexander Grins märchenhafte Romanvorlage „Die Purpursegel“ aus dem Jahr 1923 erscheint beim Unionsverlag.



»Miraculous. Ladybug & Cat Noir. Der Film« (ab 6. Juli)

Seit sie denken kann, ist die Pariser Schülerin Marinette in Adrien verliebt. Doch dem ist sie mit ihrer tollpatschigen Art noch nicht aufgefallen. Eines Tages aber findet sie durch einen Zufall ein magisches Wesen, das sie in eine Superheldin verwandelt, sodass sie fortan versucht, als Ladybug die Stadt vor einem Superschurken zu retten. Zur Seite der steht ihr dabei der Superheld Cat Noir. Natürlich ahnt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass niemand anderes als Adrien hinter der Maske ihres neuen Superheldenkollegen steckt…

Bücher zu dem dem animierten Superhelden-Kinderfilm „Miraculous: Ladybug & Cat Noir“ erscheinen bei Ravensburger und Panini.