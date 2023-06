Bücher beleuchten Bits und Bytes

Computer und Programme werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. Den Nutzern bieten spezialisierte Verlage eine Fülle von Ratgebern für den praktischen Umgang.

An der Spitze der aktuellen Themenbestsellerliste EDV liegt mit „Windows 11. Bild für Bild erklärt“ (Markt+Technik) ein Kompendium für Einsteiger. Der Windows-Experte Ignatz Schels macht in dem Ratgeber Schritt für Schritt mit dem Betriebssystem vertraut. Der Verlag Vierfarben ist mit gleich drei Titeln zum Thema auf der Liste vertreten: Mit „Windows 11. Anleitung in Bildern“ (Platz 8) von Robert Klaßen und „Windows 11. Das große Handbuch“ von Mareile Heiting (Platz 10) wird Interessierten auf die Sprünge geholfen. „Windows 11 für Senioren“ (Rang 15) richtet sich an Späteinsteiger, die den Umgang mit dem Betriebssystem mittels Großdruck vermittelt bekommen.

Auf der Themenliste punkten auch Ratgebertitel, die sich mit Kommunikationsmitteln beschäftigen. Philip Kiefer liefert in „iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro … Einfach alles können“ (Markt+Technik, Platz 11) Tipps und Tricks für die Apple-Smartphones. Christian Immler liegt mit der neuesten Auflage von „WhatsApp – optimal Nutzen“ auf Platz 12.

Für Diskussionen sorgt weiter das Thema Künstliche Intelligenz (KI), wobei ihre Auswirkungen auf das Leben und Arbeiten der Zukunft noch gar nicht absehbar sind. Künstliche Intelligenz begegnet uns aber schon heute im täglichen Leben in Form von intelligenten Autos, Chatbots oder auch Systemen, die im Schach dominieren. In seinem Buch „Künstliche Intelligenz für Dummies“ (Wiley-VCH, Platz 5) beschreibt Ralf Otte die Algorithmen, die all das ermöglichen, erklärt die zugrunde liegende Mathematik und zeigt auch die Grenzen Künstlicher Intelligenz in den nächsten Jahren auf.

Zur Themenbestsellerliste „EDV“ geht es hier.