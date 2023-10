Neuverfilmung von »Das fliegende Klassenzimmer« kommt ins Kino

Bücher und Autoren

In der Neuverfilmung von Erich Kästners „Das fliegende Klassenzimmer“ (Filmstart am 12. Oktober) gerät die 13-jährige Martina auf ihrer neuen Schule zwischen die Fronten zweier verfeindeter Internats-Cliquen. Dieser uns andere neue Filme mit Buchbezug im Überblick.

Erich Kästner (1899–1974) ist in Deutschland zuvorderst für seine Kinderbücher wie „Emil und die Detektive“ und „Das doppelte Lottchen“ bekannt. Erst vor zwei Jahren kam mit „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ die Verfilmung der erst 2013 veröffentlichten Urfassung seines bekanntesten „Erwachsenenromans“, „Fabian. Die Geschichte eines ­Moralisten“, in die Kinos. Mit die größte Popularität in Kästners Œuvre genießt aber seine Kinder- und Jugendgeschichte „Das fliegende Klassenzimmer“. Die Geschichte um Internatsschüler, die Feindschaft zwischen Internatsbewohnern und „Externen“ und die Aufführung eines Theaterstücks wurde bereits mehrfach (1954, 1973 und 2003) verfilmt. Jetzt verlegt eine neue Adaption die Handlung in die Gegenwart. Kinostart ist am 12. Oktober.

In Romanform liegt die 1933 erstmals veröffentlichte Geschichte – wie alle Werke Kästners – beim Atrium Verlag vor. Hier erscheint zum Kinostart eine Sonderausgabe mit exklusiven Fotos aus dem Film.

Weitere Filme mit Buchbezug im Kino:

„Anselm. Das Rauschen der Zeit“ (Filmstart am 12. Oktober)

In dem 3D-Dokumentarfilm arbeitet Wim Wenders die Vita und das künstlerische Schaffen von Anselm Kiefer auf. Bücher über Leben und Werk des ­Malers und Bildhauers erscheinen bei Schirmer/Mosel.



„Der Schatten von Caravaggio“ (Filmstart am 12. Oktober)

Der Film handelt vom Leben des Barockkünstlers Michelangelo Merisi. „Caravaggio. Das vollständige Werk“ liegt bei Taschen vor.