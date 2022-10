Aus den Unternehmen

Die Shortlist für den Berliner Verlagspreis 2022 steht fest. Die Jury nominierte sechs unabhängige Verlage, die sich durch ein herausragendes Programm und verlegerisches Engagement auszeichnen:

Assoziation A

avant-verlag

Ciconia Ciconia

Elfenbein Verlag

eta Verlag

Kanon Verlag

Die Preisträger*innen werden bei der feierlichen Preisverleihung am 13. November 2022 um 11 Uhr im Deutschen Theater Berlin bekannt gegeben. Vergeben wird der Große Berliner Verlagspreis, dotiert mit 35.000 Euro, sowie zwei Berliner Verlagspreise über jeweils 15.000 Euro. Die drei weiteren Verlage der Shortlist erhalten eine Anerkennung in Höhe von 1.000 Euro.

»Multiple Krisen, steigende Preise, Konsumzurückhaltung – Lust, dagegen anzudenken, machen in diesen Zeiten 66 unabhängige Verlage, die sich für den Berliner Verlagspreis 2022 beworben haben: Sie bieten eine ungeheure Vielfalt an Themen und an schön gemachten Büchern, die uns als Jury begeistert haben. Die Entscheidung, sechs Verlage für die Shortlist zu nominieren, hat Freude gemacht!«, so die Jury über den diesjährigen Auswahlprozess.

Der aktuellen Jury gehören an: Cornelia Geißler (Kulturredakteurin der Berliner Zeitung), Volker Heller (Vorstand und Generaldirektor der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin), Manja Hellpap (Gestalterin bei typografie.berlin), Christian Ruzicska (Secession Verlag, Großer Berliner Verlagspreis 2021), Nina Wehner (Inhaberin der Buchhandlung Die Buchkönigin) und Olivia Wenzel (Autorin).

Der mit insgesamt 68.000 Euro dotierte Berliner Verlagspreis wird seit 2018 von den Berliner Senatsverwaltungen für Kultur und Europa sowie für Wirtschaft, Energie und Betriebe gemeinsam vergeben. Das Projektmanagement liegt beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. Für den Preis konnten sich vom 2. Mai bis zum 2. Juli 2022 alle Verlage mit einem Jahresumsatz von bis zu zwei Millionen Euro und einem Berliner Firmensitz bewerben. Von der Vergabe ausgeschlossen sind Verlage, die sich mehrheitlich im Besitz einer größeren Verlagsgruppe befinden – sofern diese mehr als zwei Millionen Euro Gesamtumsatz erwirtschaftet.

2021 wurden der Secession Verlag, der Verlag Das Kulturelle Gedächtnis und das Verlagshaus Jacoby & Stuart ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Berliner Verlagspreis, den Vergabekriterien und den Teilnahmebedingungen finden Sie unter: www.berliner-verlagspreis.de.