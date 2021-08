Schmitt & Hahn übernimmt Buchhandlung Carl Machwirth

Buchhandel, Handel

Schmitt & Hahn übernimmt die Buchhandlung Carl Machwirth in Alzey (Rheinland-Pfalz). Gleichzeitig ist ein Umzug auf eine größere Fläche in der Fußgängerzone geplant.

Die 1893 von Buchbinder Jacob Machwirth gegründete Buchhandlung befindet sich seit 1910 am Roßmarkt in Alzey. Inhaber Wolfgang Arnold hatte das Geschäft 1983 von der Aenne Machwirth übernommen. Seine Frau Susanne Arnold trat 1987 ins Geschäft ein.

Schmitt & Hahn wird die Buchhandlung zum 10. Oktober übernehmen. „Ich freue mich auf die Zukunft mit Schmitt & Hahn und bin froh, dass ich für meine Buchhandlung, meine Mitarbeiterinnen und mich eine zukunftsfähige Lösung in der Zusammenarbeit mit Herrn Schmitt und Herrn Klingel gefunden habe“, erklärt Wolfgang Arnold, der sich zukünftig intensiver um seine Hobbys kümmern will, aber der Buchhandlung weiterhin aktiv verbunden bleibt. Auch Susanne Arnold und sämtliche Mitarbeiterinnen bleiben an Bord.

Mit der Übernahme ist auch ein Umzug in größere Räumlichkeiten (300qm) in der Antoniterstraße 5-7 verbunden. Das Angebot wird auch weiterhin ein buchhändlerisches Vollsortiment umfassen und soll um Geschenkideen erweitert werden. Wolfgang Arnold: „Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, die Buchhandlung zu vergrößern, auf eine 300 qm große, topmoderne Fläche in die Fußgängerzone zu ziehen und die Weichen für den zukünftigen Buchhandel in Alzey zu stellen.“

Schmitt & Hahn baut mit der Übernahme seine Präsenz in Innenstädten weiter aus. Mit der S+K Rhein-Neckar Buchhandels GmbH & Co. KG, wo auch Machwirth angedockt wird, ist man dann künftig an 5 Standorten aktiv: Alzey, Mannheim, Sinsheim, Neckargemünd und Heppenheim.

Schmitt & Hahn betreibt zudem noch 3 weitere Innenstadtbuchhandlungen in Heidelberg und Gera und wolle auch zukünftig expandieren, so Firmenchef Karl-Hans Schmitt.