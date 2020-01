Schmackhafte Diät zum Jahreswechsel

Bücher und Autoren

Kay Featherstone und Kate Allinson haben sich mit ihrem Kochbuch „Pinch of Nom: Everyday Light“ (Bluebird) aus dem Stand an die Spitze der ersten britischen Sachbuch-Bestsellerliste im neuen Jahr gesetzt. Mehr als 200.000 Exemplare wurden von dem Diätkochbuch seit der Auslieferung Mitte Dezember verkauft. Damit haben die beiden kochenden Bloggerinnen Charlie Mackesys Überraschungsbestseller „The Boy, the Mole, The Fox and the Horse“ knapp hinter sich gelassen.

„Everyday Light“ knüpft nahtlos an den Erfolg des im März erschienenen Millionensellers „Pinch of Nom“ an, der in deutscher Übersetzung mit dem Originaltitel kürzlich im ZS Verlag herausgekommen ist. Entstanden sind die Kochbücher aus dem Blog „Pinch of Nom“ der Autorinnen, der mit 1,5 Mio Followern einer der populärsten Foodblogs Großbritanniens ist. Wie der Vorgänger enthält „Everyday Light“ 100 Rezepte, viele davon vegetarisch, die leicht nachzukochen sind, gut schmecken und satt machen. Kritiker und Käufer loben die Bücher, weil sie das Thema Abnehmen nicht dogmatisieren und ohne den erhobenen Zeigefinger auskommen.

Allinson und Featherstone sind eigentlich Profiköchinnen, die den Blog 2016 gestartet hatten, um interessierten Nutzern und Kunden ihres Restaurants nahe Liverpool online Kochunterricht zu geben. Als die beiden beschlossen, abzunehmen und anschließend ihre Diätrezepte samt Ernährungstipps und motivierenden Posts im Blog veröffentlichten, startete dieser richtig durch. Der Weg zum Kochbuch war danach eine fast zwangsläufige Entwicklung. Ihr Restaurant haben Allinson und Featherstone mittlerweile im Übrigen geschlossen, weil sie zu viel damit zu tun haben, die Marke „Pinch of Nom“ auszubauen.

Hier geht es zur Bestsellerliste Großbritannien (Plus).

Weitere internationale Bestsellerlisten (Plus):