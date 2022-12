Marc Levy erzählt erneut von der Liebe

Bücher und Autoren

„Sie hatte die Geschichte von Menschen gehört, die sich zur richtigen und zur falschen Zeit trafen, von Menschen, die sich bis zum Ende liebten, von Menschen, die liebten, ohne es sagen zu können, von Menschen, die dachten ‚Am Anfang habe ich alles verpasst‘ und dann …“ – Ein wenig nebulös begrüßt einen der Klappentext von „Éteignez tout et la vie s’allume“ (deutsch sinngemäß: „Macht alles aus und das Leben schaltet sich ein“), dem neuen Roman des französischen Bestsellerautors Marc Levy. Darin spricht Adèle den jungen Jeremy mit der Frage „Was ist Ihre Definition von Glück?“ an, woraufhin sich eine Liebesgeschichte entspinnt. Der im französischen Verlag Robert Laffont erschienene Titel landet neu auf Platz 3 der französischen Belletristik-Bestsellerliste.

Bei seinem deutschen Verlag Blanvalet, der zu Penguin Random House gehört, ist das Buch noch nicht angekündigt, dort erscheint als nächstes am 13. Februar 2023 das Taschenbuch zu „Das Geheimnis unserer Herzen“, eine Zweitverwertung des Hardcovers, das seit 2021 vorliegt.

In der Vergangenheit landete Levy, dessen 23 Romane in 50 Sprachen übersetzt wurden, immer wieder auch mal auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, zuletzt 2013 mit „Die zwei Leben der Alice Pendelbury“.

Über 50 Mio Exemplare seiner Titel wurden inzwischen weltweit verkauft, wie es auf der Website des heute 61-jährigen Autors heißt, der mit seiner Familie in New York lebt. Damit ist er laut Verlagsangaben einer der erfolgreichsten französischen Schriftsteller weltweit.

Zur Bestsellerliste Frankreich geht es hier.