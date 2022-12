Neues von Nora Roberts punktet in den USA

Bücher und Autoren

Wenn Nora Roberts einen Roman veröffentlicht, ist ihr ein Platz auf der Bestsellerliste sicher – diesen Satz hat buchreport schon oft geschrieben und er trifft auch auf „The Choice“ (St. Martin‘s) zu, der auf Anhieb auf Platz 1 der US-Bestsellerliste landet.

Es ist der abschließende Band 3 der Serie „The Dragon Heart Legacy“. Die Fantasy-Trilogie um die Protagonistin Breen Siobhan Kelly spielt in der Welt von Talamh und wird in Deutschland als „Der Zauber der grünen Insel“ bei Blanvalet veröffentlicht. Dort erscheint am 23. August 2023 Band 3 unter dem Titel „Sonnenblüte“. Roberts hat rund 220 Romane publiziert, deren Gesamtauflage auf 500 Mio Exemplare geschätzt wird.

Zur gesamten Bestsellerliste USA geht es hier.