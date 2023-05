Robert Döring alias »Wissensbert« liefert Bestseller

Bücher und Autoren

Unter dem Pseudonym Wissensbert liefert der Wissenschaftsjournalist und Content Creator Robert Döring eine bemerkenswerte Zahl von Followern auf Plattformen von Youtube über Instagram bis hin zu TikTok erarbeitet. Allein auf TikTok folgen Döring rund 2,4 Mio Menschen, weitere 150.000 bei Instagram.

In kurzen Videos erklärt er populärwissenschaftliche Themen und liefert dazu eine ganz besondere Facette im Infotainment.

In den vergangenen Monaten hat er an einem Buchprojekt gearbeitet (und dafür geworben), das nun auch dank seiner großen Community aus dem Stand weg Platz 1 in der SPIEGEL-Bestsellerliste Taschenbuch Sachbuch erreicht hat. „Du dachtest, du kennst die Welt …“ heißt der Titel und ist bei Yes Publishing erschienen.

In dem Buch geht es um allerhand Phänomene und Themen vom Sterben der Sonne in einigen Milliarden Jahren über die Kontinente, die Tiefen des Universums bis hin zu Flora und Faune des Planeten. Hauptsache, überraschend und unerwartet.

Mit dem Yes-Verlag hatten sich Ende 2019 die Riva-Programmleiterin Pascale Breitenstein und MVG-Programm-Geschäftsführer Oliver Kuhn nach mehr als zehn Jahren in der Münchner Verlagsgruppe selbstständig gemacht, aber in alter Verbundenheit: So werden die Yes-Titel exklusiv von der MVG vertrieben.

In gewisser Weise passt Dörings Erfolg perfekt in die Zeit: Social Media wird immer mehr zum „Hotspot“ für Bücher und Autoren, unter dem Hashtag #BookTok finden sich tausende Tipps und Empfehlungen. Und gerade der Transfer vom Digitalen ins Print ist für die Content Creatoren offenbar weiterhin ein begehrter Schritt. Verlage wie Community Editions oder auch Fischer New Media haben sich der Zielgruppe und der Stars in der Szene angenommen.

