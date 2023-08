TikTok verleiht eigenen Buchpreis

Die TikTok Book Awards werden nun auch erstmals in Deutschland verliehen. Nachdem TikTok im Mai bereits einen Buchpreis für Großbritannien und Irland angekündigt hatte, folgt nun auch Deutschland.

Die TikTok Book Award Jury wählt eine Shortlist in 5 verschiedenen Kategorien. Zwischen dem 2. und 15. Oktober können TikTok-Nutzerinnen und -Nutzer dann in der App für ihr Favoriten-Buch stimmen. Eine feierliche Preisverleihung findet im Rahmen der Frankfurter Buchmesse am 21. Oktober im Frankfurter Pavillon statt.

Mit den TikTok Book Awards will die Videoplattform „Bücher, Autor*innen, Inhalte, Verlage und Creator*innen“ feiern und würdigen.