Programm fürs Publikum

Mit dabei sind die Kinder- und Jugendbuchverlage ArsEdition, Carlsen, Thienemann-Esslinger und Hörbuch Hamburg mit dem Imprint Silberfisch.

und mit dem Imprint Von Mittwoch bis Sonntag bieten die Verlage auf der Pop-up-Eventbühne in Halle 3.0 G103 ein Programm mit verschiedensten Formaten für die Fachbesucher- und Publikumstage.

Angekündigt werden mehr als 30 Veranstaltungen vom Interview über Lesungen bis hin zu Kreativworkshops.

Die Buchmesse als Bühne: Unter diesem Motto hatte die Verlagsgruppe2021 in Frankfurt eine Veranstaltungsfläche in den Messestand integriert. In diesem Jahr präsentieren sich auch 4Verlage auf einer gemeinsame Eventbühne:

Die Eventbühne startet als Pilotprojekt. Die Bonnier-Verlage zeigen parallel zu den Auftritten in Frankfurt auch weiter mit eigenen Messeständen Präsenz.