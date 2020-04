Polly Samson erfüllt die Erwartungen

Bücher und Autoren

Vor zwei Jahren sorgte „A Theatre for Dreamers“ während der London Book Fair für viel Aufsehen, weil Bloomsburys damalige Cheflektorin Alexandra Pringle dem Vernehmen nach viel Geld für den Roman von Polly Samson auf den Tisch gelegt hatte. Die Schriftstellerin, die sich bis dato besonders mit Short Stories einen Namen gemacht hatte, liefert jetzt ab: „A Theatre for Dreamers“ wird von den Feuilletons als Meisterwerk gefeiert und ist prompt auf Rang 2 in die Bestsellerliste eingestiegen. Der Londoner „Observer“ hatte den Roman schon vor Erscheinen als eine der wichtigsten Neuerscheinungen dieses Jahres gelobt.

Samsons Literaturagentur Con­ville and Walsh hat inzwischen Lizenzen in mehr als ein Dutzend Länder verkauft. In Deutschland haben in den vergangenen Wochen mehrere Verlage Interesse an dem Roman der 57-Jährigen bekundet, die mit dem ehemaligen Pink-Floyd-Gitarristen David Gilmour verheiratet ist. Für ihn als Solomusiker, aber auch für die legendäre Rockgruppe hat Samson mehrere Songtexte geschrieben.

Für die Handlung von „A Theatre for Dreamers“ hat Samson die griechische Mittelmeerinsel Hydra auf eine Zeitreise zurück in die 1960er-Jahre geschickt. Damals war die Insel ein magnetischer Anziehungspunkt für kreative Freigeister. Auch Samson lässt eine bunt zusammengewürfelte Schar von Malern, Musikern und Literaten rund um die Schriftsteller Charmian Clift und George Johnston zusammenkommen. Als die junge Erica nach Hydra kommt, verschiebt sich das Gleichgewicht innerhalb der Gruppe.

