Personelle Veränderungen bei Ueberreuter und G&G

Personalia

Meri Melkonyan (27) ist seit Mitte September als Foreign Rights Managerin neu im Team des Ueberreuter Verlags in Berlin. Sie hat M.A. Angewandte Literaturwissenschaften an der FU Berlin studiert und war zuletzt im Suhrkamp Verlag tätig. Zuvor hat Meri Melkonyan für den unabhängigen russischen non-fiction Verlag Individuum und den internationalen E-book Verlag Bookmate gearbeitet.

Melkonyan folgt auf Julia Balogh (45), die die Abteilung Rechte und Lizenzen bei Ueberreuter seit 2013 leitete. Julia Balogh verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und stellt sich neuen beruflichen Herausforderungen.

Cornelia Hladej (55) verlässt mit Ende September auf eigenen Wunsch den G&G Verlag. Als Verlagsfrau und langjährige Programmleiterin in verschiedenen Verlagen hat sie mit bekannten Autor*innen zusammengearbeitet und junge Talente gefördert. Die Edition NILPFERD (ab 2006 Residenz Verlag, seit 2015 in Wien bei G&G), hat sie auf vielfältige Art und Weise entwickelt und geprägt. Jetzt will sie sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen.