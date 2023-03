Panini: Solide Superhelden und zulegende Manga-Stars

Zulegen auf neuen Feldern: Die deutsche Dependance der italienischen Unternehmensgruppe Panini hat sich Wachstum qua Portfolioerweiterung auf die Fahnen geschrieben. Vor einem Jahr wurde ein Phantastik-Buchprogramm an den Start geschoben, Ambitionen hat der Panini Verlag mit Sitz in Stuttgart aber auch im Hörbuch. „Und der boomende Manga-Bereich wird von uns stark ausgebaut. Hier wollen wir stärker auftreten“, kündigt Steffen Volkmer, Senior Editor und Sprecher des deutschen Panini Verlags, an. Es wird eine Verdoppelung der Novitätenzahl angekündigt, dafür wird auch personell aufgerüstet.